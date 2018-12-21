На Australian Open введен тай-брейк в решающей партии

Мельбурн, Австралия, , 15:19 — REGNUM На Открытом чемпионате Австралии теннисисты будут играть тай-брейк в решающей партии в случае равного счёта. Об этом сообщается на сайте турнира.

Организаторы Australian Open подтвердили, что в решающем сете при счёте 6:6 будет введён тай-брейк. Однако он будет играться до десяти очков.

Отмечается, что это новшество будет применяться во всех разрядах и на всех уровнях турнира, начиная уже с 2019 года.

Добавим, что ранее организаторы Уимблдона решили ввести тай-брейк в решающем сете при счёте 12:12. Кроме того, традиционный тай-брейк действует на US Open. Таким образом, Открытый чемпионат Франции остаётся единственным турниром «Большого шлема», в котором нет тай-брейка в решающей партии.

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