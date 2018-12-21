Президент УЕФА прокомментировал уход Мутко

Москва, , 14:58 — REGNUM Президент УЕФА Александер Чеферин отметил вклад экс-главы Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко в развитие футбола в России. Об этом пишет «Спорт Экспресс».

По словам Чеферина, Мутко внес огромный вклад в дело развития данного вида спорта, в период его руководства РФС российские клубы успешно выступали в еврокубках. Также президент УЕФА напомнил о роли Мутко получении Россией права на проведение мундиаля-2018.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря стало известно, что вице-премьер Виталий Мутко покидает пост президента РФС, который занимал с сентября 2015 года.

Читайте также: Виталий Мутко покидает пост президента РФС