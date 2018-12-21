«Копенгаген» объявил о подписании контракта с экс-защитником «МЮ»

Копенгаген, , 14:49 — REGNUM Датский клуб «Копенгаген» объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Гильермо Варелой. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение клуба с 25-летним игроком рассчитано до лета 2023 года. Варела присоединится к своей новой команде после Нового года.

Добавим, что с 2013 по 2017 года Варела являлся игроком «Манчестер Юнайтед», но играл на правах аренды за немецкий «Айнтрахт» и молодёжную команду мадридского «Реала».

С 2017 года Варела вызывался в основную национальную команду Уругвая.

Читайте также: Сульшер: долго не раздумывал перед переходом в «МЮ»