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Сульшер: долго не раздумывал перед переходом в МЮ

Спорт

Сульшер будет исполнять обязанности главного тренера МЮ до конца сезона

Манчестер, Великобритания, 21 декабря 2018, 14:42 — REGNUM  Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что долго не раздумывал перед переходом в клуб. Об этом сообщает Agence France Press (AFP).

«Будучи футболистом, я ни секунды не раздумывал над предложением МЮ», — заявил Сульшер.

По его словам, то же самое было, когда ему предложили возглавить команду после отставки Жозе Моуринью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что исполняющим обязанности главного тренера будет Уле-Гуннар Сульшер.

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