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Защитник «Витесса» назвал Слуцкого лучшим тренером

Спорт

«Для «Витесса» Слуцкий — это лучший тренер, который только мог быть», — заявил Бюттнер

Арнем, Нидерланды, 21 декабря 2018, 14:04 — REGNUM  Защитник голландского «Витесса» Александер Бюттнер заявил, что Леонид Слуцкий является лучшим тренером. Об этом сообщает Sport24.

«Для «Витесса» Слуцкий — это лучший тренер, который только мог быть», — заявил Бюттнер.

По словам футболиста, Слуцкий знает, как использовать игроков на поле, а кроме того, он очень добрый.

Бюттнер также добавил, что тренировки проходят в таком режиме, что половину недели игроки усиленно готовятся, а когда приближается день матча, то занятия становятся более релаксирующими.

Напомним, Слуцкий стал главным тренером «Витесса» летом 2018 года. В текущем сезоне команда занимает шестое место в турнирной таблице после 16 туров, имея в активе 25 очков.

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