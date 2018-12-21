ФИФА: более половины жителей Земли смотрели матчи ЧМ-2018

Москва, , 13:13 — REGNUM Более половины населения Земли посмотрели чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Об этом 21 декабря сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).

Футбольный мундиаль в России собрал рекордную аудиторию. Матчи мирового первенства посмотрели 3,572 млрд человек во всех странах мира. В это число входят люди, которые смотрели трансляции матчей как дома по телевизору, так и в общественных местах и на цифровых платформах.

Отмечается, что прямую трансляцию финального матча Франция — Хорватия смотрели в общей сложности 1,12 млрд человек. А средняя аудитория каждого из 64 матчей первенства составила 191 млн человек.

Напомним, чемпионат мира по футболу — 2018 прошёл в России с 14 июня по 15 июля. Чемпионом мира стала сборная Франции, которая в финале обыграла команду Хорватии со счётом 4:2.

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