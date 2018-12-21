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Расписание поезда Москва — Рыбинск изменят для удобства лыжников-марафонцев

Спорт

В Демино пройдет 12-й лыжный марафон серии Worldloppet

Расписание поезда Москва — Рыбинск изменят для удобства лыжников-марафонцев
Иллюстрация: Rybinsk.ru
Лыжный марафон в Демино

Рыбинск, Ярославская область, 21 декабря 2018, 12:23 — REGNUM  В Ярославской области 2 — 3 марта 2019 года в центре спорта «Демино» пройдет XII Международный Деминский лыжный марафон, в котором ожидается участие спортсменов из 13 стран мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Ради удобства спортсменов будет даже изменено расписание поезда № 602Я, курсирующего по маршруту Москва (Белорусский вокзал) — Рыбинск-пассажирский. Об этом договорились правительство региона и РЖД.

В день главной гонки на 50 километров 2 марта поезд прибудет в Рыбинск в 7.03, а не в 9.02, как указано в расписании РЖД на зимний период. Эти 2 часа дадут возможность участникам марафона добраться от железнодорожного вокзала Рыбинска до центра лыжного спорта «Демино» на автобусах, получить стартовые пакеты, подготовиться к гонке и вовремя выйти на старт.

Двенадцатый Международный марафон серии FIS/Worldloppet — это, безусловно, главное спортивное событие зимы 2019 года в Ярославской области. Лыжный марафон в «Демино» стал площадкой для профессионального и любительского спорта, он служит развитию событийного туризма, способствует продвижению всего региона», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Для участия в гонках уже зарегистрировались спортсмены из 49 регионов России и 13 стран мира.

Читайте ранее в этом сюжете: В Рыбинске Ярославской области прошел международный лыжный марафон

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