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Евгения Медведева упала на тренировке во время проката короткой программы

Спорт

Падение произошло на каскаде флип – тулуп на втором прыжке

Саранск, 21 декабря 2018, 11:11 — REGNUM  Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время исполнения проката короткой программы на тренировке. Об этом 21 декабря сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что падение произошло на каскаде флип — тулуп на втором прыжке. До этого Медведева без музыки несколько раз выполнила этот каскад, а после проката ещё раз удачно его повторила.

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Напомним, в Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию. Короткая программа у женщин пройдёт 21 декабря.

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