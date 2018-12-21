Евгения Медведева упала на тренировке во время проката короткой программы

Саранск, , 11:11 — REGNUM Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время исполнения проката короткой программы на тренировке. Об этом 21 декабря сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что падение произошло на каскаде флип — тулуп на втором прыжке. До этого Медведева без музыки несколько раз выполнила этот каскад, а после проката ещё раз удачно его повторила.

Читайте также: Алина Загитова провела первую тренировку перед ЧР по фигурному катанию

Напомним, в Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию. Короткая программа у женщин пройдёт 21 декабря.

Читайте также: В Саранске открылся чемпионат России по фигурному катанию