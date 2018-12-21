Пятница, 21 Декабря 2018 года
11:01:17 МСК

Жозе Моуринью может возглавить «Баварию»

Спорт

Руководство «Баварии» готово доверить Моуринью масштабную перестройку команды

Мюнхен, Германия, 21 декабря 2018, 10:58 — REGNUM  Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Don Balon.

По информации издания, руководство «Баварии» готово расстаться с нынешним наставником Нико Ковачем и доверить Моуринью масштабную перестройку команды.

Ранее сообщалось, что «Бавария» планирует заменить Франка Рибери и Арьена Роббена на более молодых игроков. В частности, рассматриваются полузащитник «Лиона» Набиль Фекир, нападающий «Лилля» Николя Пепе и хавбек «Марселя» Флорьян Товен.

Читайте также: «Бавария» планирует купить новых футболистов вместо Рибери и Роббена

Напомним, Жозе Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед», с которым он работал с 2016 года и завоевал три трофея, в том числе Лигу Европы. Ранее он тренировал «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал».

Читайте также: Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера ФК «Манчестер Юнайтед»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить