Жозе Моуринью может возглавить «Баварию»

Мюнхен, Германия, , 10:58 — REGNUM Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Don Balon.

По информации издания, руководство «Баварии» готово расстаться с нынешним наставником Нико Ковачем и доверить Моуринью масштабную перестройку команды.

Ранее сообщалось, что «Бавария» планирует заменить Франка Рибери и Арьена Роббена на более молодых игроков. В частности, рассматриваются полузащитник «Лиона» Набиль Фекир, нападающий «Лилля» Николя Пепе и хавбек «Марселя» Флорьян Товен.

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Напомним, Жозе Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед», с которым он работал с 2016 года и завоевал три трофея, в том числе Лигу Европы. Ранее он тренировал «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал».

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