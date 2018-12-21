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Экс-игрок «Спартака» Промес задержан за вождение в нетрезвом виде

Спорт

Тест на алкоголь дал положительный результат

Севилья, Испания, 21 декабря 2018, 10:20 — REGNUM  Нападающий испанской «Севильи» Квинси Промес был задержан за вождение в нетрезвом виде. Об этом 21 декабря сообщает El diario de Sevilla.

Инцидент произошёл 18 декабря. Полицейские остановили автомобиль, за рулём которого находился Промес, и попросили его пройти тест на алкоголь.

Тест дал положительный результат. Содержание алкоголя в крови футболиста составило 0,6 промилле, что более чем в два превысило максимально допустимый уровень.

Отмечается, что автомобиль игрока был конфискован. Суд по делу Промеса состоится 24 декабря.

Напомним, в конце августа Промес перешёл в «Севилью» из московского «Спартака». В текущем сезоне он сыграл в 13 матчах чемпионата Испании, в которых не отметился результативными действиями.

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