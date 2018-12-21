ЦСКА и «Спартак» проявляют интерес к форварду «Саутгемптона» Габбьядини

Москва, , 10:13 — REGNUM Московские клубы ЦСКА и «Спартак» проявляют интерес к форварду «Саутгемптона» Маноло Габбьядини. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, московские клубы готовы ещё в ближайшее время сделать шаги для осуществления трансфера 27-летнего форварда.

Отмечается, что интерес к Габбьядини проявляют также такие клубы, как «Фиорентина», «Болонья» и «Севилья».

В текущем сезоне Габбьядини сыграл в 12 матчах Английской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым голом.

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