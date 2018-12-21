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Гол Тарасенко не помог «Сент-Луису» в матче с «Ванкувером»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:1

Ванкувер, Канада, 21 декабря 2018, 09:39 — REGNUM  «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Ванкувера» отличились Бо Хорват, Адам Годетт, Джош Ливо, Джейк Виртанен и Луи Эрикссон.

У «Сент-Луиса» единственная шайба на счету российского нападающего Владимира Тарасенко.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 18-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 38 очков в 38 матчах. «Сент-Луис» идёт на 27-м месте, в активе команды 30 очков в 33 играх.

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Сент-Луис Блюз (Сент-Луис) — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1).

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