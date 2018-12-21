«Тампа» вырвала победу у «Калгари» в серии буллитов

Калгари, Канада, , 09:26 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

В первом периоде нападающий «Тампы» Ондржей Палат открыл счёт. Однако хоккеисты «Калгари» смогли забросить три шайбы, отличились Сэм Беннет, Шон Монахан и Микаэль Баклунд.

Во втором периоде «Тампе» удалось отыграться благодаря точным броскам Стивена Стэмкоса и Алекса Киллорна.

В третьем отрезке матча защитник «Тампы» Дэн Джирарди вывел свою команду вперёд. Однако форвард «Флэймз» Джонни Годро сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

В овертайме команды победителя не выявили, а серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Тампы». Решающий бросок исполнил нападающий Джей Ти Миллер.

Отметим, что в составе «Тампы» российский форвард Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 56 очков в 36 матчах. «Калгари» идёт на третьем месте, в активе команды 47 очков в 36 играх.

«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 4:5 (3:1, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1).

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