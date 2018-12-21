Александр Усик признан лучшим боксёром года по версии ESPN

Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Лучшим боксёром 2018 года по версии американского спортивного телеканала ESPN признан абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик. Об этом сообщается на сайте канала.

В 2018 году Усик провёл три боя — против Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева, а также экс-чемпиона мира Тони Беллью.

В результате Усик стал обладателем трофея имени Мохаммеда Али и абсолютным чемпионом мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский боец смешанных единоборств Даниэль Кормье назван бойцом года по версии ESPN.

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