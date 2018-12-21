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ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

Спорт

Встреча завершилась со счётом 102:84

Москва, 21 декабря 2018, 08:56 — REGNUM  Московский ЦСКА одержал победу над турецким «Анадолу Эфес» в матче 14-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 102:84.

Самым результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Уилл Клайберн, сделавший дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. Кроме того, защитник Нандо де Коло набрал 21 очко.

В составе «Анадолу Эфеса» наибольшую результативность показал защитник Родриг Бьёбуа, который набрал 24 очка.

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги. «Анадолу Эфес» идёт на пятом месте.

ЦСКА (Россия) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 102:84 (31:25, 21:25, 24:30, 14:16).

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