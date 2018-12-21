Хет-трик Виделля принёс рижскому «Динамо» победу над СКА

Санкт-Петербург, , 08:25 — REGNUM Санкт-петербургский СКА проиграл рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3.

В составе «Динамо» хет-трик оформил нападающий Линус Виделль. В составе СКА отличились Антон Белов и Николай Прохоркин.

Отметим, что для Виделля этот хет-трик стал первым в КХЛ.

На сегодняшний день СКА занимает третье место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 62 очка в 38 матчах. «Динамо» идёт на 18-м месте, в активе команды 36 очков в 39 играх.

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Рига) — 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:1).

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