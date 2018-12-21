Гол Свечникова не спас «Каролину» от поражения в матче с «Детройтом»

Роли, США, , 08:04 — REGNUM «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Детройта» отличились Никлас Кронвалль, Франс Нильсен, Йонатан Эрикссон и Дилан Ларкин.

В составе «Каролины» точным броском отметился российский форвард Андрей Свечников.

На сегодняшний день «Детройт» занимает 22-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 35 очков в 36 матчах. «Каролина» идёт на 24-м месте, в активе команды 33 очка в 33 играх.

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).

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