Передачи Гурьянова и Радулова не помогли «Далласу» в матче с «Чикаго»

Даллас, США, , 07:59 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Чикаго» дубль оформил нападающий Патрик Кейн. Также отличились Алекс Дэбринкэт, Эрик Густафссон и Брендан Перлини. Результативной передачей отметился российский форвард Артём Анисимов.

В составе «Далласа» точными бросками отметились Тайлер Сегин и Тейлор Федун. Результативные передачи на счету Дениса Гурьянова и Александра Радулова.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 29-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 30 очков в 37 матчах. «Даллас» идёт на 18-м месте, в активе команды 37 очков в 35 играх.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2).

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