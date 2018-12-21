«Питтсбург» обыграл «Миннесоту» благодаря дублю Раста

Питтсбург, США, , 07:37 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Питтсбурга» дубль оформил нападающий Брайан Раст, две результативные передачи на счету Джейка Гюнцеля. У «Миннесоты» точным броском отметился Джордан Гринвей.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 40 очков в 35 матчах. «Миннесота» идёт на 19-м месте, в активе команды 36 очков в 34 играх.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Читайте также: 29 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Нью-Джерси»