29 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Нью-Джерси»

Коламбус, США, , 07:28 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Ник Фолиньо и Кэм Аткинсон. У «Нью-Джерси» точным броском отметился Тейлор Холл.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 41 очко в 34 матчах. «Нью-Джерси» идёт на 29-м месте, в активе команды 29 очков в 33 играх.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Нью-Джерси) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

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