В Саранске открылся чемпионат России по фигурному катанию

Саранск, , 00:16 — REGNUM В Ледовом дворце Саранска состоялась торжественная церемония открытия чемпионата России по фигурному катанию на коньках. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве спорта и физической культуры Мордовии.

Церемония началась выступлением артистов Мордовской государственной филармонии, а также воспитанников республиканской «Спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках».

«Для нас большая честь уже в третий раз принимать у себя столь престижные соревнования», — обратился к гостям мероприятия глава республики Владимир Волков.

По его словам, в регионе создана отличная спортивная инфраструктура. Кроме Ледового дворца, функционируют девять крытых ледовых арен. В ближайшее время появится еще одна современная площадка на 8 тыс. зрительских мест в Универсальном зале в столице республики.

«Мы будем рады снова видеть всех вас в Саранске», — заключил глава Мордовии.

На церемонии присутствовала Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Мы приехали в Саранск в качестве гостей, но чувствуем себя здесь как дома», — сказал она.

Чемпионат России объявил открытым президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Александр Горшков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, чемпионат России по фигурному катанию на коньках пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря. Соревнования станут отборочным этапом для спортсменов на чемпионаты Европы и мира.

В соревнованиях примут участие сильнейшие фигуристы страны. В частности, олимпийская чемпионка Алина Загитова, серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, участница Олимпийских игр Мария Сотскова; серебряные призеры Олимпийских игр в командных соревнованиях спортивные пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов, а также Наталья Забияко — Александр Энберт; танцевальные дуэты Виктория Синицина — Никита Кацалапов, двукратные бронзовые призеры чемпионатов Европы Александра Степанова — Иван Букин, участники Олимпийских игр Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, а также опытные Софья Евдокимова — Егор Базин; призер Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы в мужском одиночном катании Михаил Коляда, призеры чемпионатов мира среди юниоров и чемпионатов страны Дмитрий Алиев и Александр Самарин.

За неделю до старта чемпионата все билеты были распроданы.

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