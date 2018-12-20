Российский биатлонист Логинов завоевал серебро на этапе Кубка мира

Нове-Место-на-Мораве, Чехия, , 23:03 — REGNUM Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебро в 10-километровом спринте среди мужчин на третьем этапе Кубка миру по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.

Логинов преодолел дистанцию за 23 минуты 30,9 секунды. Он не допустил ни одного промаха на стрельбище.

Первое место в спринте занял норвежец Йоханнес Бе, который преодолел дистанцию за 23 минуты 9,9 секунды. На огневом рубеже он также не допустил ни одного промаха.

Третье место досталось шведскому биатлонисту Мартину Понсилуома. Он финишировал спустя 54,2 секунды после Бе.