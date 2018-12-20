Путин признал вину России в ситуации с допингом в спорте

Москва, , 15:33 — REGNUM России не удалось должным образом организовать контроль за допингом. Такое признание на сегодняшней пресс-конференции сделал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

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«Мы сами в значительной степени виноваты в том, что сложилось. Применение допинга было. Другое дело, что нам пытаются навязать, что это было на государственном уровне. Такого не было, нет и никогда не будет», — отметил глава государства.

По словам российского лидера, была проведена колоссальная работа — создана хорошая база для того, чтобы поставить контроль на должный уровень.

«Но ведь это не только наша беда. Во всём мире допинг применяется. Мы должны стремиться к нулевому применению», — отметил Путин.

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Сейчас Минспорта РФ ведёт переговоры с WADA. «Надеюсь, что элемент политизации, который, безусловно, в этом присутствует, будет полностью изжит», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2016 года информатор WADA Григорий Родченков заявил, что минимум 15 российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, якобы были частью «допинговой программы». В ноябре того же года независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. В последствии WADA вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу агентства.

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