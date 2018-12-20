Полузащитник «Локомотива» Тарасов может уйти из клуба зимой

Москва, , 15:03 — REGNUM Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов уйдёт из клуба в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport Inside.

Отмечается, что в январе футболист покинет «Локомотив» и перейдёт в другой клуб Российской премьер-лиги.

Напомним, Тарасов играет в составе «Локомотива» с 2010 года. За это время он стал чемпионом России в сезоне 2017/18, а также дважды выиграл Кубок России. В текущем сезоне он сыграл в четырёх матчах чемпионата России.

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