«Монако» включил бывшего игрока команды в тренерский штаб

Монако, , 14:49 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» включил бывшего футболиста команды Франка Пасси в тренерский штаб. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 52-летний специалист назначен помощником главного тренера Тьерри Анри. Ранее он работал в таких клубах, как «Марсель» и «Лилль».

В нынешнем сезоне «Монако» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 13 очков после 17 туров.

Напомним, в «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Читайте также: Александр Головин дисквалифицирован на четыре матча чемпионата Франции