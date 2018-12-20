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«Монако» включил бывшего игрока команды в тренерский штаб

Спорт

Франк Пасси назначен помощником главного тренера Тьерри Анри

Монако, 20 декабря 2018, 14:49 — REGNUM  Футбольный клуб «Монако» включил бывшего футболиста команды Франка Пасси в тренерский штаб. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 52-летний специалист назначен помощником главного тренера Тьерри Анри. Ранее он работал в таких клубах, как «Марсель» и «Лилль».

В нынешнем сезоне «Монако» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 13 очков после 17 туров.

Напомним, в «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

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