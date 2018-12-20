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Харийс Витолиньш может возглавить швейцарский клуб «Давос»

Спорт

Витолиньш является главным претендентом на то, чтобы возглавить клуб

Давос, Швейцария, 20 декабря 2018, 14:31 — REGNUM  Бывший тренер санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Харийс Витолиньш может возглавить швейцарский клуб «Давос». Об этом сообщает Tages Anzeiger.

По информации издания, Витолиньш является главным претендентом на то, чтобы сменить у руля команды швейцарского тренера Арно Дель Курто, который работал с «Давосом» в течение 22 лет.

Напомним, Витолиньш c 2008 по 2018 год являлся помощником главного тренера в ХК МВД, московском «Динамо», СКА и сборной России.

Вместе с «Динамо» Витолиньш дважды выигрывал Кубок Гагарина в 2013 и 2014 году. В составе сборной России он стал также чемпионом мира в 2014 году и олимпийским чемпионом 2018 года.

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Хоккей
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