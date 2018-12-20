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Кривошапка вернула МОК серебряную медаль Олимпиады-2012

Спорт

Кривошапка вернула медаль и диплом участника за второе место

Москва, 20 декабря 2018, 13:46 — REGNUM  Российская легкоатлетка Антонина Кривошапка вернула Международному олимпийскому комитету (МОК) медаль, завоеванную на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Об этом сообщает «Чемпионат».

Кривошапка вернула серебряную медаль, которую она выиграла в женской эстафете 4×400, а также диплом участника за второе место.

Напомним, в апреле 2017 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о положительной допинг-пробе Кривошапки. В результате сборная России была лишена золота чемпионата мира 2013 года в женской эстафете 4×400 м.

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