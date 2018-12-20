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Сборная России по футболу осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Спорт

В активе сборной России 1424 очка в рейтинге

Сборная России по футболу осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сборная России по футболу

Москва, 20 декабря 2018, 13:20 — REGNUM  Сборная России по футболу осталась на 48-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 20 декабря сообщается на сайте организации.

На сегодняшний день в активе сборной России 1424 очка. На конец 2017 года российская команда занимала 64-е место.

Сборная России улучшила положение в рейтинге благодаря успешному выступлению на домашнем чемпионате мира.

На первом месте находится сборная Бельгии, вторую строчку занимает команда Франции. Замыкает тройку сборная Бразилии. Далее идут команды Хорватии и Англии.

Напомним, по итогам ноября сборная России опустилась на семь позиций в рейтинге ФИФА.

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