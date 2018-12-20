Череповец, Вологодская область, , 12:38 — REGNUM Череповецкая «Северсталь» расторгла контракт с защитником Станиславом Калашниковым. Об этом 20 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Калашников играл в составе клуба в течение двух последних сезонов. Он принял участие в 73 матчах в КХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

Ранее 27-летний защитник играл в «Торпедо», новокузнецком «Металлурге», «Югре», «Нефтехимике» и «Авангарде».

На сегодняшний день «Северсталь» идёт на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В 40 матчах команда набрала 24 очка.

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