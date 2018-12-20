35 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Вашингтон»

Хьюстон, США, , 12:18 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 136:118.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 35 очков.

В составе «Вашингтона» наибольшую результативность показал защитник Брэдли Билл, набравший 28 очков. Кроме того, защитник Джон Уолл оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 результативных передач.

На сегодняшний день «Хьюстон» занимает 12-е место в турнирной таблице НБА. «Вашингтон» идёт на 25-м месте.

«Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — «Вашингтон Уизардс» (Вашингтон) — 136:118 (34:28, 36:30, 31:32, 35:28).

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