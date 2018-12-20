Даниэль Кормье назван бойцом года по версии ESPN

Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Даниэль Кормье назван бойцом года по версии американского спортивного телеканала ESPN, сообщается на сайте канала.

В 2018 году 39-летний Кормье стал чемпионом UFC в двух весовых категориях — в полутяжёлом и тяжёлом весе.

В январе он победил техническим нокаутом Волкана Оздемира и защитил титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. В июле Кормье стал чемпионом в тяжёлом весе, победив Деррика Льюиса.

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