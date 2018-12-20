Манчестер, Великобритания, , 11:27 — REGNUM Руководство «Манчестер Юнайтед» выделит £50 млн на зимние трансферы. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, в зимнее трансферное окно клуб рассчитывает провести укрепление команды. В частности, предполагается купить центрального защитника и правого полузащитника. В качестве кандидатов рассматриваются Тоби Алдервейрелд «(Тоттенхэм») и Дуглас Коста («Ювентус»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря «Манчестер Юнайтед отправил в отставку Жозе Моуринию с поста главного тренера. Обязанности наставника до конца сезона будет исполнять бывший игрок «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер, который до этого возглавлял норвежский «Мольде».

Напомним, после 17 туров «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в активе 26 очков.

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