Овечкин подрался с защитником «Питтсбурга» Летангом

Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подрался во время матча с «Питтсбург Пингвинз» с защитником соперников Крисом Летангом.

Инцидент произошёл по ходу первого периода. Овечкин и Летанг повздорили во время одной из атак «Кэпиталз». В результате оба хоккеиста получили по две минуты штрафного времени.

https://twitter.com/NBCSCapitals/status/1075562705401065472

Добавим, что в самом начале встречи форвард «Вашингтона» Том Уилсон подрался с защитником «Питтсбурга» Джейми Олексяком. После этого произошла словесная перепалка между Овечкиным и капитаном «Пингвинз» Сидни Кросби.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Питтсбург» одержал победу над «Вашингтоном» со счётом 2:1, Овечкин прервал свою результативную серию из 14 матчей подряд.

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