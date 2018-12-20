«Бавария» добилась минимальной победы над «РБ Лейпцигом»

Мюнхен, Германия, , 09:13 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «РБ Лейпцигом» в матче 16-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник мюнхенского клуба Франк Рибери на 83-й минуте.

На сегодняшний день «Бавария» занимает третье место в чемпионате Германии, в активе команды 33 очка после 16 матчей. «РБ Лейпциг» идёт на четвёртом месте с 38 очками после 16 игр.

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