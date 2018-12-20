Четверг, 20 Декабря 2018 года
10:48:54 МСК

«Бавария» добилась минимальной победы над «РБ Лейпцигом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:0

Мюнхен, Германия, 20 декабря 2018, 09:13 — REGNUM  Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «РБ Лейпцигом» в матче 16-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник мюнхенского клуба Франк Рибери на 83-й минуте.

На сегодняшний день «Бавария» занимает третье место в чемпионате Германии, в активе команды 33 очка после 16 матчей. «РБ Лейпциг» идёт на четвёртом месте с 38 очками после 16 игр.

Читайте также: «Байер-04» удержал положительный результат в матче с «Шальке»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить