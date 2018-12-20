Монако, , 08:47 — REGNUM Российский полузащитник «Монако» Александр Головин дисквалифицирован на четыре матча чемпионата Франции. Об этом сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Дисциплинарный комитет решил наложить на игрока дополнительную дисквалификацию за грубый фол в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом».

Напомним, на 47-й минуте матча с «Лионом» Головин получил прямую красную карточку за удар соперника сзади по ногам.

В нынешнем сезоне «Монако» идёт на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды 13 очков после 18 туров.

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