Илья Ковальчук приступил к тренировкам после травмы

Лос-Анджелес, США, , 08:20 — REGNUM Российский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук приступил к полноценным тренировкам после травмы. Об этом сообщил журналист Джон Розен на своей странице в Twitter.

Отмечается, что Ковальчук тренировался в третьем звене. При этом ради его возвращения в состав «Кингз» отправили в АХЛ форварда Остина Вагнера, оформившего дубль в матче с «Виннипег Джетс» (4:1).

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Напомним, Ковальчук выбыл из строя в начале декабря из-за инфекции в лодыжке. Ему потребовалось хирургическое вмешательство.

В текущем сезоне Ковальчук сыграл за «Кингз» в 25 матчах, в которых забросил пять шайб и отдал девять голевых передач.

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