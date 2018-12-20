Звезда мирового плавания Мисси Франклин завершает спортивную карьеру

Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Мисси Франклин (США) объявила о завершении спортивной карьеры. В социальных сетях 23-летняя спортсменка написала, что приняла это решение из-за проблем со здоровьем — болей в плече.

«Сегодня я объявляю о своем уходе из соревнований по плаванию. Но это ни в коем случае не конец. Скорее, я предпочитаю смотреть на это как на новое начало. Плавание всегда было и всегда будет большой частью моей жизни. Я твердо планирую продолжать быть вовлеченной в то, что считаю лучшим спортом в мире, просто теперь иным образом», — сообщила Франклин в Facebook 19 декабря.

Она добавила, что это послание стало для нее самым трудным письмом, которое ей когда-либо приходилось писать.

Мисси Франклин выиграла 4 золотых и одну бронзовую медаль на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и еще одно «золото» в Рио-де-Жанейро в 2016-м. Также на ее счету 11 побед на чемпионатах мира по плаванию.