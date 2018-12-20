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«Колорадо» одержал победу над «Монреалем» в матче НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Денвер, США, 20 декабря 2018, 08:13 — REGNUM  «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В первом периоде счёт открыл нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер. Во втором отрезке матча форвард «Колорадо» Микко Рантанен восстановил равновесие.

В третьем периоде победу «Колорадо» принёс точный бросок Габриэля Ландескога.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 44 очка в 35 матчах. «Монреаль» идёт на 15-м месте, в активе команды 39 очков в 35 играх.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

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