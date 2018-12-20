Овечкин прервал результативную серию в матче с «Питтсбургом»

Вашингтон, , 08:05 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Все шайбы были заброшены во втором периоде. Счёт открыл форвард «Вашингтона» Ларс Эллер.

Спустя три минуты нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби сравнял счёт. А за минуту до перерыва Брайан Раст вывел «Пингвинз» вперёд. Российский форвард Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Отметим, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал свою результативную серию из 14 матчей подряд.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает 17-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 38 очков в 34 матчах. «Вашингтон» идёт на восьмом месте, в активе команды 43 очка в 33 играх.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).

Читайте также: «Лос-Анджелес» разгромил «Виннипег» в матче НХЛ