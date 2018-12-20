В Англии прошла жеребьёвка полуфиналов Кубка лиги

Лондон, , 07:43 — REGNUM В Англии прошла жеребьёвка полуфиналов Кубка английской лиги. Об этом 20 декабря сообщается на странице турнира в Twitter.

В полуфинале турнира «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Челси», а «Манчестер Сити» сыграет с «Бёртон Альбион». Первые матчи состоятся 8−9 января, ответные пройдут 22−23 января.

Напомним, в четвертьфинале «Тоттенхэм» одержал победу над «Арсеналом» (2:0), «Челси» обыграл «Борнмут» (1:0), «Манчестер Сити» в серии пенальти оказался сильнее «Лестера» (1:1, 3:1 — пен.), а «Бёртон Альбион» выиграл у «Мидлсбро» (1:0).

Добавим, что действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в финале 2017 года разгромил «Арсенал» со счётом 3:0.

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