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«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:0

Лондон, 20 декабря 2018, 07:24 — REGNUM  «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Арсеналом» в матче ¼ финала Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Счёт открыл на 20-й минуте матча полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. На 59-й минуте преимущество «шпор» закрепил Деле Алли.

Таким образом, «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Кубка английской лиги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Сити» одержал победу над «Лестером» в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка лиги.

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