Универсиада-2019: завершается федеральный этап эстафеты огня

Иллюстрация: Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске

Абакан, , 07:12 — REGNUM Федеральный этап эстафеты огня зимней Универсиады — 2019 завершится в Абакане (Хакасия) 21 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в исполнительной дирекции Студенческих игр в Красноярске.

Огонь по улицам Абакана пронесут 22 факелоносца. В их числе чемпион мира по кикбоксингу Максим Прокофьев, бронзовый призер первенства Европы по пауэрлифтингу Наталья Артемова, президент Сибирского государственного университета физической культуры и спорта Владимир Михалев и другие.

Маршрут эстафеты пройдет мимо корпусов Хакасского государственного университета имени Николая Катанова. Общая протяженность маршрута — 4270 м.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, продолжается эстафета огня зимней Универсиады — 2019, стартовавшая в итальянском Турине в сентябре 2018 года. После завершения федерального этапа маршрут эстафеты пройдет по территории Красноярского края. Завершится эстафета 1 марта 2019 года в Красноярске.

Напомним, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске.

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