«Байер-04» удержал положительный результат в матче с «Шальке»

Берлин, , 22:25 — REGNUM 19 декабря между коллективами «Шальке-04» и «Байер-04» на стадионе «Фельтинкс-Арена» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.

Первый мяч на 27-й минуте матча забил 27-летний австрийский центральный защитник Александр Драгович — 0:1. Через 8 минут форвард Лукас Аларио удвоил преимущество «фармацевтов» — 0:2. В конце половины Хаджи Райт вернул хозяев в игру, замкнув передачу Уэстона Мак-Кенни — 1:2.

Статистика матча («Шальке-04"/"Байер-04»)

Удары 14/5

Удары в створ ворот 4/4

Процент владения мячом 52%/48%

Нарушения правил 14/20

Поданные угловые 4/1

«Байер-04» набрал 21 очко и временно поднялся на 10-ю строчку. «Шальке-04» с 15-ю баллами остался на 14-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Шальке-04»: Фарманн, Настасич, Калиджури, Сане, Очипка, Бенталеб, Стамбули, Арит, Шопф, Мак-Кенни, Райт.

«Байер-04»: Градецки, Та, Драгович, Венделл, Вайзер, Баумгартлингер, Беллараби, Хавец, Аларио, Кор, Бэйли.

Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.

Желтые карточки: Арит — 31, Стамбули — 53, Сердар — 58, Беллараби — 63, Баумгартлингер — 66, Градецки — 68, Мак-Кенни — 81, Вайзер — 90+3.

Голы: Драгович 27 — 0:1, Аларио 35 — 0:2, Райт 45 — 1:2.