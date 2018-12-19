Мадридский «Реал» выбил «Касиму Антлерс» и вышел в финал Клубного ЧМ

Абу-Даби, , 21:29 — REGNUM 19 декабря между коллективами «Касима Антлерс» и «Реал» (Мадрид) на стадионе «Шейх Зайед» был разыгран матч ½ финала Клубного чемпионата мира 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «сливочных».

Первый мяч под занавес первого тайма забил лидер национальной сборной Уэльса Гарет Бейл, замкнув передачу Марсело — 0:1. В дебюте второй половины Бейл оформил дубль — 0:2. Через 2 минуты Бейл стал автором хет-трика вновь после передачи бразильского латераля — 0:3. На 78-й минуте Шома Дои забил «гол престижа» — 1:3.

Статистика матча («Касима Антлерс"/"Реал»)

Удары 7/17

Удары в створ ворот 3/7

Процент владения мячом 38%/62%

Нарушения правил 13/11

Поданные угловые 6/3

Стартовые составы команд на матч:

«Касима Антлерс»: Сунтхэ, Седзи, Силва, Нагаки, Дои, Ямамото, Сержиньо, Ниши, Ендо, Абе, Сынхен.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Модрич, Бейл, Марсело, Льоренте, Васкес, Бензема.

Главный арбитр матча: Вилтон Перейра Сампайо

Желтые карточки: Карвахаль — 42, Ямамото — 52.

Голы: Бейл 44 — 0:1, Бейл 53 — 0:2, Бейл 55 — 0:3, Дои 78 — 1:3.