«Зенит» пожелал удачи Сульшеру в работе с «Манчестер Юнайтед»

Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» пожелал удачи Уле-Гуннару Сульшеру в работе с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

«Удачи, Уле», — говорится в сообщении, к которому прикреплено видео, где Сульшер общается с Артёмом Дзюбой.

Отметим, что в августе «Зенит» играл с «Мольде» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. По сумме двух встреч «Зенит» прошёл в групповой этап, одержав победу в первом матче (3:1) и проиграв во втором (1:2)

https://twitter.com/zenit_spb/status/1075325307106807808

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» после отставки Жозе Моуринью.

Ранее Сульшер был главным тренером норвежского «Мольде». Под его руководством команда дважды стала чемпионом Норвегии и один раз выиграла Кубок страны.

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