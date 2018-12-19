Омск, , 14:29 — REGNUM Омский «Авангард» подписал контракт с нападающим Сергеем Шумаковым. Об этом 19 декабря сообщается на сайте клуба.

Cоглашение с 26-летним нападающим рассчитано на три сезона. За «Авангард» Шумаков будет выступать под 69-м номером.

Ранее сообщалось, что «Авангард» получил права на игрока в результате обмена с московским ЦСКА на денежную компенсацию.

Шумаков ушёл из ЦСКА после прошлого сезона, в котором он сыграл за клуб в 58 матчах, в которых забросил 19 шайб и отдал 25 результативных передач.

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