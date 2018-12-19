Имя нового президента РФС станет известно в феврале

Москва, , 14:18 — REGNUM Кто возглавит Российский футбольный союз (РФС) и придёт на смену Виталию Мутко, который занимал пост президента союза с осени 2015 года, станет известно черед два месяца. Внеочередная отчётно-выборная конференция РФС, на которой будет решаться этот вопрос, назначена на 22 февраля 2019 года. Такое решение было принято исполкомом союза на заседании сегодня, 19 ноября.

Читайте также: Виталий Мутко покидает пост президента РФС

Кандидаты на пост президента организации могут выдвигать свои кандидатуры до 12 февраля 2019 года. До избрания нового президента обязанности руководителя будет исполнять глава российской Премьер-лиги Сергей Сергей Прядкин.

https://twitter.com/official_rfs/status/1075329036790976512

Ранее по теме: Мутко уйдёт из РФС через 3−4 месяца

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря вице-премьер Виталий Мутко написал заявление о сложении с себя полномочий президента Российского футбольного союза. Напомним, на этот пост он был единогласно избран 2 сентября 2015 года на внеочередной конференции РФС. Ранее, с 2005 по 2009 год, Виталий Мутко уже занимал кресло президента РФС, он покинул пост в связи с назначением на должность министра спорта РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Мутко покинет пост президента Российского футбольного союза