«Балтика» уволила Игоря Ледяхова с поста главного тренера

Калининград, , 14:17 — REGNUM Калининградская «Балтика» отправила в отставку Игоря Ледяхова с поста главного тренера. Об этом 19 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что руководство клуба в одностороннем порядке расторгло контракт с Ледяховым, а также с его помощником Олегом Василенко.

Напомним, Ледяхов стал главным тренером «Балтики» 20 сентября. Под его руководством команда провела 13 матчей, в которых одержала четыре победы, два раза сыграла вничью и потерпела два поражения.

На сегодняшний день команда находится в зоне вылета, имея в активе 25 очков после 24 матчей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Балтика» рассматривает кандидатуру Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды.

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