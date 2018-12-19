Евгений Дадонов признан второй звездой дня в НХЛ

Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 19 декабря сообщается на сайте лиги.

Дадонов забросил две шайбы и сделал результативную передачу в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:2).

Главной звездой дня стал вратарь «Филадельфии Флайерз» Картер Харт. 20-летний голкипер стал самым молодым вратарём в истории клуба, который смог одержать победу в своём дебютном матче в лиге. Он отразил 20 из 22 бросков, благодаря чему «Филадельфия» выиграла у «Детройта» со счётом 3:2.

Третьей звездой дня стал голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс, отыгравший на ноль в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:0). Джонс отразил все 26 бросков по своим воротам.

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