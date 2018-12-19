РФС выдвинул «Газпром Арену» на проведение финала Лиги чемпионов

Москва, , 11:38 — REGNUM Исполком российского футбольного союза (РФС) на своем заседании 19 декабря выдвинул стадион «Газпром Арена» претендентом на проведение финала Лиги чемпионов-2020/21. Об этом сообщил в Twitter член исполкома РФС, депутат Госдумы Игорь Лебедев.

«Исполком РФС принял решение выдвинуть стадион «Газпром Арена» в качестве претендента на проведение финала Лиги чемпионов-2020/21 в Санкт-Петербурге», — написал Лебедев.

Он добавил, что основным конкурентом петербургскому стадиону станет стадион в Мюнхене.

Напомним, в 2018 году стадион на Крестовском острове Петербурга принимал семь матчей чемпионата мира по футболу, а в 2020 году стадион примет несколько матчей чемпионата Европы по футболу (Евро-2020).

Лебедев также сообщил, что Исполком РФС постановил считать итоги выступления сборных команд России по футболу в 2018 году положительными.

«Главная цель на следующий год — попадание в финальную часть Евро 2020», — добавил Лебедев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 декабря 2018 года решением ФК «Зенит», в аренде у которого находится стадион, объект получил название «Газпром Арена», что стало частью спонсорского контракта «Зенита» и «Газпрома». В дни международных матчей стадион официально именовался «Санкт-Петербург Арена».